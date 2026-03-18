En un acto que marca un recambio generacional y profesional en la fuerza, el gobernador Marcelo Orrego dispuso el ascenso a Comisario General y la designación de Germán Marcelo Videla (52) como el nuevo subjefe de la Policía de San Juan en reemplazo de Cintia Álamo, quien había sido la primer mujer en el cargo y que se retiró tras cumplir los años de servicio.

Con una trayectoria de 29 años que lo llevó desde las comisarías barriales hasta puestos estratégicos de investigación, Videla asumió el cargo con una impronta marcadamente académica y operativa. "Va a ser una linda misión y un lindo desafío", expuso en diálogo con DIARIO HUARPE.

El flamante subjefe no ocultó su emoción al alcanzar la máxima jerarquía operativa de la institución. "Es un momento que uno espera toda la carrera. Me acuerdo de cuando era un pibe de 20 años y andaba corriendo por estos lugares", rememoró. "Asumo con todas las ganas de hacer cosas para la sociedad, que en definitiva es nuestra misión", añadió.

Los pilares de la nueva gestión

Al ser consultado sobre el sello que buscará imprimirle a la fuerza de seguridad provincial, Videla fue tajante al señalar que la profesionalización será la clave de su mando.

"El eje principal para mí, a mi criterio, es la prevención y la capacitación permanente del personal. Al personal hay que acompañarlo en forma permanente y en todos los lugares donde se encuentra para que puedan llegar a su mejor momento", explicó el funcionario.

Una carrera forjada en la formación

Videla, quien ingresó a la repartición el 1 de enero de 1997, es Licenciado en Seguridad Ciudadana (UCCuyo) y posee una fuerte orientación docente. Esta formación académica ha sido el hilo conductor de su paso por dependencias clave como las comisarías 24°, 18°, 28°, 6° y 3°, además de su paso por la División Asuntos Internos y la Subsecretaría de Control de la Seguridad Pública.

Su experiencia en la Dirección Coordinación Judicial D-5, donde lideró áreas como Seguridad Personal, Delitos y la Sección Homicidios, le otorgó un perfil investigativo que luego consolidó al frente de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales en 2021.

Un desafío integral

Para el nuevo subjefe, el cargo representa la culminación de un proceso de aprendizaje constante que incluye capacitaciones nacionales en Investigación Criminal. "La educación me ha atravesado a lo largo de toda mi carrera; va a ser una linda misión y un lindo desafío", concluyó Videla, quien hasta hace poco se desempeñaba en el Departamento Administración de la Jefatura.

Con su llegada a la Subjefatura, la Policía de San Juan busca fortalecer un esquema de seguridad basado en la proximidad, el conocimiento técnico y el acompañamiento constante a los efectivos que prestan servicio en toda la provincia.