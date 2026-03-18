La desocupación registró un incremento en el cierre de 2025 y se ubicó en el 7,5% de la población económicamente activa, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato corresponde al cuarto trimestre del año y marca una suba de 0,9 puntos porcentuales respecto al período anterior y de 1,1 puntos en comparación interanual.

En términos absolutos, el desempleo alcanzó a 1,64 millones de personas en todo el país. Durante ese período, la oferta laboral se ubicó en 22,72 millones, con un incremento de 69.300 personas respecto al tercer trimestre. Sin embargo, el nivel de empleo descendió en 142.600 puestos, lo que incidió en el aumento de 211.900 personas desocupadas.

Al comparar con el mismo período de 2024, la oferta laboral creció en 138.200 personas, mientras que el empleo cayó en 107.600. En ese contexto, el número de desocupados aumentó en 245.700 trabajadores, según los datos elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva 31 aglomerados urbanos.

En paralelo, la tasa de actividad se mantuvo en 48,6%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45%. Este último indicador registró una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre previo y de 0,7 en la comparación interanual.

El impacto del desempleo fue mayor en la población joven. Entre las mujeres de hasta 29 años, la tasa de desocupación aumentó 3 puntos porcentuales, mientras que en los varones del mismo rango etario la suba fue de 3,7 puntos. En los grupos de 30 a 64 años, los niveles se mantuvieron sin variaciones significativas.

Los datos reflejan la evolución del mercado laboral hacia el cierre del año, en base a la medición oficial sobre población urbana en todo el país.