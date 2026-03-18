Le robaron la bicicleta frente a un colegio de Capital y pide ayuda para encontarla

Lo que debía ser una mañana de rutina para una sanjuanina se transformó en una pesadilla. Este miércoles 18 de marzo un robo golpeó nuevamente en las inmediaciones del Colegio Nacional, en Capital. La damnificada dejó su bicicleta estacionada para asistir a una atención médica y, al regresar, se encontró con que los delincuentes se la habían llevado.

La mujer destacó a DIARIO HUARPE que el rodado es nuevo, cuyo costo ronda en los $400.000, y fue adquirido recientemente "con muchísimo esfuerzo". La bicicleta es su herramienta fundamental para los traslados diarios, y ahora apela a la solidaridad de todos los sanjuaninos para intentar recuperarla antes de que sea desarmada o vendida en el mercado ilegal.

Se trata de una bicicleta TOPMEGA modelo Sunshine con detalles muy específicos que permiten identificarla fácilmente en la calle o en sitios de venta online. Es color negra con detalles llamativos en turquesa/celeste y cuenta con frenos a disco, suspensión delantera y llantas con la marca visible.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles y la denuncia ya fue radicada en la comisaría 3ra.. Sin embargo, la familia afectada busca acelerar la recuperación difundiendo las imágenes del rodado. Se solicita a la población que, en caso de verla circulando o si alguien intenta ofrecerla a un precio sospechoso, se comuniquen de inmediato al 2616160329 o 2645850446.