Un informe reciente del banco JP Morgan volvió a poner en duda la posibilidad de que la inflación en la Argentina baje rápidamente y detalló qué debería ocurrir para alcanzar niveles cercanos al 10% anual.

Según el análisis, el proceso de desaceleración de precios enfrenta múltiples obstáculos, tanto internos como externos. Entre ellos, se destacan la presión de los precios internacionales, especialmente del petróleo, y los ajustes pendientes en tarifas y servicios, que mantienen elevado el índice inflacionario.

En ese contexto, la entidad proyecta que la inflación seguirá en niveles relativamente altos en el corto plazo y advierte que la convergencia hacia un dígito anual requerirá cambios estructurales más profundos.

El informe identifica tres condiciones clave para lograr ese objetivo. La primera es eliminar los controles de capital que aún persisten, ya que limitan la política monetaria y dificultan estabilizar las expectativas del mercado.

En segundo lugar, plantea la necesidad de avanzar con una nueva ronda de reformas económicas, especialmente con foco en la reducción de impuestos tanto a nivel nacional como provincial, para bajar costos y mejorar la competitividad.

El tercer punto es completar el ajuste de precios relativos, es decir, terminar de corregir distorsiones en tarifas, combustibles y otros valores regulados que todavía inciden en la inflación.

Además, el banco advierte que factores externos pueden complicar aún más el escenario. El aumento del precio del petróleo, en un contexto de tensiones geopolíticas, podría trasladarse a los precios internos y sumar presión inflacionaria si no se aplican medidas compensatorias.

De esta manera, JP Morgan concluye que alcanzar una inflación del 10% anual no depende únicamente del control monetario, sino de un conjunto de reformas estructurales y decisiones económicas que aún están pendientes, en un escenario global que también juega un rol determinante.