El Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo volverá este sábado a ser el escenario de una de las iniciativas más exitosas de la gestión provincial: el programa Cambio Verde. La propuesta, que ya transita su tercera edición, combina el cuidado del medio ambiente con el apoyo directo a los productores locales a través de un sistema de canje que entusiasma, sobre todo, a los más chicos.

Miguel Moreno, secretario de Agroindustria, dialogó con DIARIO HUARPE y destacó que uno de los puntos que más emociona a los organizadores es la respuesta de las familias. El funcionario resaltó que el programa logró sembrar una semilla de conciencia en las nuevas generaciones. "Lo vemos cuando llegamos a la feria y vemos a los chicos con sus bolsitas, trayendo su material reciclable", comentó con entusiasmo.

"Esa motivación que tienen los chicos es la que a nosotros nos motoriza. Ellos traen su material y reciben un voucher que sus papás pueden gastar en la feria, o se llevan compost. Es una tarea de concientización que ya lleva 12 ediciones pasadas y sigue creciendo", explicó Moreno.

A partir de ahora, la edición de Cambio Verde se llevará adelante los terceros sábados de cada mes, coincidiendo con la tradicional Feria Agroproductiva. Con el objetivo claro de transformar residuos secos (plásticos, cartón, vidrio) en beneficios directos como vouchers de compra, bolsas ecológicas o fertilizante orgánico.

Para Moreno, la feria es mucho más que un evento administrativo. "Realmente me apasiona y me emociona la Feria Agroproductiva. Eso hace que le vayamos dando una impronta personal muy fuerte, buscando elementos que hagan que la gente se acerque y se sienta parte de esta economía circular", cerró el secretario.

La invitación de la tercera edición de Cambio Verde es para este sábado en el Parque de Mayo. Los sanjuaninos deberán dirigirse con sus materiales reciclables y sumarse a una jornada donde cuidar el planeta tiene premio.