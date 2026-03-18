La tranquilidad de la siesta sanjuanina se vio interrumpida este miércoles 18 de marzo por un siniestro vial en el departamento Capital. Alrededor de las 16:00 horas, un automóvil comenzó a incendiarse mientras circulaba por la intersección de las calles Brasil y Remedios de Escalada.

El incidente generó alarma inmediata entre los transeúntes y conductores que se encontraban en la zona. Según las primeras informaciones, el vehículo se desplazaba con normalidad cuando, por razones que aún son materia de investigación, el fuego se originó de forma repentina en la unidad.

Ante la emergencia, trabajadores del taller DG Motorsports, ubicado a pocos metros del lugar del hecho, acudieron rápidamente al rescate. Los mecánicos utilizaron equipos de extinción para auxiliar al automovilista y ayudar a sofocar las llamas antes de que el incendio se generalizara o afectara a otros vehículos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el estado de salud del conductor ni si viajaba con acompañantes. En el lugar trabajó personal policial para ordenar el tránsito y peritos para determinar el origen de la falla mecánica que desató el fuego.