Cómo hacer milanesa de ojo de bife con papas y aderezo de palta

La milanesa con papas fritas, símbolo indiscutido de los bodegones argentinos, encuentra una nueva identidad al reemplazar los cortes tradicionales como la nalga, la cuadrada o la bola de lomo por el ojo de bife con hueso. Esta elección busca resaltar un sabor mucho más intenso y una textura notablemente más tierna y jugosa que la versión clásica que se encuentra en las cartas de todo el país.

Para su elaboración, el primer paso consiste en aplastar la carne con un palo de amasar hasta que quede fina. El rebozado se realiza pasando la pieza primero por dos cucharadas de harina y luego por una "huevada" preparada con dos huevos, perejil, ajo, orégano, una cucharada de mostaza, sal y pimienta a gusto. Finalmente, se cubre con 200 gramos de pan rallado o panko antes de freír en abundante aceite.

El plato se completa con dos papas con piel lavada cortadas en juliana, las cuales se fríen en aceite caliente dos veces para garantizar su crocantez. Como contraste de frescura, se suma un aderezo de palta de textura cremosa, obtenido al mixear una palta con dos yemas de huevo cocidas, aceite de oliva, gotas de limón, sal, pimienta, dos limas y perejil picado. De esta forma, los ingredientes habituales se transforman en una propuesta que le da una vuelta de tuerca al plato más representativo de la gastronomía local.