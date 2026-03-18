La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) puso en marcha la Licenciatura en Enfermería en Valle Fértil, donde 60 estudiantes iniciaron el ciclo lectivo en una propuesta que se dicta por primera vez de manera completa en ese departamento.

El acto de inicio se realizó este miércoles 18 de marzo en la sede de la UNSJ en San Agustín, cabecera departamental. Autoridades universitarias encabezaron la actividad, entre ellas el rector Tadeo Berenguer y el director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), Ángel Pinto.

La carrera surge de un convenio firmado en diciembre de 2025 entre la UNSJ, el Ministerio de Salud de la provincia y la Municipalidad de Valle Fértil, a partir de una solicitud del intendente Mario Riveros. La iniciativa apunta a ampliar la oferta educativa en el interior y facilitar el acceso a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a la capital provincial.

Según datos oficiales, 116 aspirantes se inscribieron para rendir el examen de ingreso, de los cuales 106 se presentaron. Finalmente, 60 lograron acceder a la carrera tras aprobar las evaluaciones en Química, Lectura y Escritura y Anatomofisiología.

El dictado tendrá una modalidad mayormente presencial, con apoyo de aulas híbridas. Las prácticas se desarrollarán en centros de salud y hospitales del departamento, principalmente en el nivel de atención primaria durante el primer año.

Desde la EUCS indicaron que el cupo inicial previsto era de 50 estudiantes, pero se amplió debido a la paridad en los resultados de los aspirantes. Además, destacaron la participación de profesionales de la salud locales como parte del cuerpo docente.

La apertura de esta carrera marca un antecedente en el departamento, donde por primera vez se dicta una formación universitaria completa de grado, de primero a quinto año. La medida busca fortalecer la formación de recursos humanos en salud y ampliar el acceso a la educación superior en la región.