Un millonario murió pisoteado por cinco elefantes en plena cacería

Un millonario estadounidense murió tras ser pisoteado por una manada de elefantes mientras participaba en una cacería de antílopes en África. El hecho ocurrió en Gabón, donde el hombre realizaba una expedición en plena selva junto a un guía profesional.

La víctima fue identificada como Ernie Dosio, de 75 años, un experimentado cazador y empresario vinculado al negocio vitivinícola en Estados Unidos. Durante la jornada, el grupo se encontraba en la reserva de Lopé-Okanda con el objetivo de cazar un antílope conocido como duiker de lomo amarillo.

Según reconstruyeron medios internacionales, el ataque se produjo cuando Dosio y su acompañante se toparon de manera repentina con cinco elefantas que estaban junto a una cría. Al sentirse amenazados, los animales reaccionaron de forma defensiva y embistieron contra los cazadores.

El guía resultó gravemente herido y perdió su arma en medio del incidente, mientras que el empresario no logró escapar y fue derribado y pisoteado por los elefantes, muriendo en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

El episodio generó impacto no solo por la violencia del ataque, sino también por el perfil de la víctima, quien tenía amplia experiencia en la caza mayor en África y Estados Unidos. En esta ocasión, sin embargo, no estaba preparado para enfrentar animales de gran tamaño, ya que la expedición estaba enfocada en presas menores.

Especialistas señalan que, aunque los elefantes no suelen atacar a humanos de forma deliberada, las hembras con crías pueden volverse extremadamente agresivas ante cualquier amenaza, lo que explicaría la reacción que derivó en la tragedia.