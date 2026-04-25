San Martín le gana 1 a 0 a Quilmes con gol de Zuliani

La tarde sanjuanina se prepara para un compromiso clave en las aspiraciones de ambos equipos dentro de la Primera Nacional de Argentina. San Martín de San Juan recibe a Quilmes este sábado 25 de abril a partir de las 17:30hs en un duelo que promete emociones por la fecha 11 del certamen. El arbitraje del encuentro estará a cargo de Maximiliano Macheroni, quien impartirá justicia en el estadio 27 de Septiembre.

Para quienes no puedan acercarse al recinto sanjuanino, la transmisión en directo estará disponible a través de LPF Play, además de contar con el seguimiento minuto a minuto por TyC Sports para no perderse ninguna incidencia.

La realidad en la tabla de posiciones muestra un panorama expectante para ambos. El conjunto visitante llega con 12 unidades recolectadas en 9 partidos jugados, producto de tres victorias, tres empates y tres derrotas, situándose en el puesto 17.

Por su parte, el elenco local busca escalar desde la posición 22, donde acumula 10 puntos tras haber logrado dos triunfos, cuatro igualdades y tres caídas en la misma cantidad de presentaciones. Con 8 goles a favor y 9 en contra, el Santo intentará hacerse fuerte ante su gente para superar la línea de un Cervecero que ostenta 11 tantos marcados y 7 recibidos en lo que va del Campeonato Primera Nacional 2026.