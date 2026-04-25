Brasil recibió una noticia que impacta de lleno en su armado para el Mundial 2026: el defensor Éder Militão no podrá disputar la Copa del Mundo tras resentirse de una lesión muscular que lo obligará a pasar nuevamente por el quirófano.

El zaguero del Real Madrid, considerado titular en la estructura del equipo, presentó complicaciones en el bíceps femoral izquierdo, una zona que ya le había generado problemas previamente. Los estudios confirmaron que la lesión no evolucionó de manera favorable, lo que derivó en la decisión de someterse a una cirugía.

La intervención implica una recuperación estimada de varios meses, un plazo incompatible con los tiempos del Mundial, que comenzará en menos de dos meses. De esta manera, el jugador queda automáticamente descartado de la lista final de Brasil para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

La baja de Militão representa un golpe importante para el seleccionado brasileño, ya que se trata de uno de los pilares defensivos del equipo y un habitual titular en los últimos compromisos internacionales. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a replantear la última línea a poco del inicio del torneo.

Este no es el único problema físico que afecta a Brasil en la previa del Mundial: en las últimas semanas también surgieron dudas por lesiones de otros futbolistas, lo que aumenta la preocupación en torno al estado del plantel de cara a la competencia.

Con este panorama, el seleccionado brasileño pierde a una de sus piezas clave en defensa y deberá buscar alternativas de urgencia para afrontar el desafío mundialista, en un contexto marcado por las lesiones en jugadores importantes.