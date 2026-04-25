El actor Juan Darthés es uno de los nombres que se barajan para interpretar a Ricardo Biasotti en la serie biográfica sobre Andrea del Boca, un proyecto que aún se encuentra en etapa de preproducción pero que ya genera fuerte repercusión.

La información fue confirmada por el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello, quien explicó que el nombre del actor está siendo evaluado junto a otros posibles candidatos. “Es una posibilidad que se está barajando”, sostuvo, aunque aclaró que no hay definiciones cerradas sobre el casting.

El rol en cuestión es el de Ricardo Biasotti, ex pareja de Del Boca y padre de su hija, un personaje que dentro del relato será presentado con rasgos complejos y oscuros, lo que aumenta la sensibilidad en torno a quién lo interpretará.

La posible elección de Darthés no pasó desapercibida y abrió un fuerte debate, debido a su situación judicial: el actor fue condenado en Brasil a seis años de prisión en un caso de abuso, lo que condiciona además su participación, ya que no puede salir de ese país.

En ese contexto, desde la producción incluso se analiza que, en caso de avanzar con su incorporación, las escenas deberían rodarse en territorio brasileño. Mientras tanto, en las próximas semanas podrían iniciarse contactos formales para definir si el actor acepta o no la propuesta.

Aunque el proyecto todavía no tiene fecha de inicio confirmada, la sola mención de Darthés como candidato instaló la polémica antes del rodaje y anticipa que la serie sobre la vida de la actriz podría generar alto impacto mediático desde su lanzamiento.