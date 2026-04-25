Tres hombres fueron detenidos en el barrio porteño de Recoleta tras intentar robar una agencia de lotería mediante la modalidad de “boquete”. Los delincuentes habían logrado ingresar al local tras perforar la pared de un comercio vecino, pero fueron sorprendidos por la Policía antes de poder escapar.

Los tres detenidos fueron encontrados en el lugar del robo (Foto: NA / Policía de la Ciudad).

El hecho ocurrió en la avenida Córdoba al 2600, cuando la alarma del negocio se activó y alertó a efectivos de la Policía de la Ciudad. Al llegar, los agentes no detectaron irregularidades en la fachada principal, pero advirtieron una situación sospechosa en el local lindero: la puerta de una tienda de cosméticos estaba entreabierta.

Al ingresar, los policías encontraron a dos de los sospechosos junto a un agujero realizado en la medianera, a ras del suelo, que conectaba directamente con la agencia de lotería. Uno de ellos tenía una maza en la mano, herramienta utilizada para abrir el boquete.

Del otro lado del orificio, dentro del comercio atacado, fue detenido el tercer integrante de la banda. El lugar estaba completamente revuelto y la caja registradora había sido violentada. Durante la requisa, los agentes confirmaron que los delincuentes ya tenían preparado un botín cercano a los dos millones de pesos en efectivo.

Además del dinero, en el lugar se secuestraron las herramientas utilizadas para el robo, entre ellas una maza y una barra de hierro con la que habrían forzado los accesos al local lindero para iniciar el plan delictivo.

Los detenidos son dos hombres argentinos, de 26 y 40 años, y un ciudadano peruano de 31. Todos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se investiga si están vinculados a otros hechos bajo la misma modalidad.