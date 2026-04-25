Una investigación por la desaparición de una niña de 12 años embarazada derivó en un hallazgo estremecedor en una clínica de Villa Ballester, donde la Policía encontró ocho fetos humanos dentro de bolsas de consorcio. El caso encendió alarmas judiciales por la posible existencia de una red de venta de bebés y delitos vinculados a la trata de personas.

La causa se inició en Santiago del Estero, donde se denunció la desaparición de la menor, que cursaba un embarazo de 32 semanas producto de un abuso. A partir de allí, se desplegó una investigación interprovincial que permitió ubicar a la adolescente y a su madre en una clínica del conurbano bonaerense, a más de 1.100 kilómetros de su lugar de origen.

Cuando los efectivos llegaron al establecimiento, las autoridades médicas negaron inicialmente que la menor estuviera internada. Sin embargo, tras una inspección, los investigadores confirmaron su presencia y constataron que ya había dado a luz. En ese contexto, la madre declaró que desconocía el paradero y el estado del bebé, lo que reforzó las sospechas de una posible sustracción.

El giro más impactante ocurrió durante la revisión del depósito de residuos del lugar: allí se encontraron ocho fetos humanos descartados en bolsas, dos de ellos con signos de desmembramiento, lo que podría indicar prácticas reiteradas. Junto a los restos, se secuestró documentación que será clave para determinar si existía una operatoria sistemática dentro de la clínica.

A partir de estos indicios, el Juzgado Federal de Tres de Febrero ordenó un allanamiento de urgencia y avanzó en la identificación de todo el personal del establecimiento. La Justicia analiza delitos como trata de personas, sustracción de menores y manipulación ilegal de restos biológicos, mientras se realizan pericias genéticas para establecer el origen de los fetos.

El caso continúa bajo investigación con múltiples hipótesis abiertas, en un expediente que podría revelar una trama delictiva compleja vinculada al sistema de salud y que ya generó conmoción a nivel nacional.