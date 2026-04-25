Una tragedia conmocionó a Italia: dos hermanos gemelos de 23 años murieron electrocutados en la localidad de Magione, en la región de Umbría, luego de sufrir una descarga eléctrica de unos 20.000 voltios mientras intentaban recuperar una paloma.

El hecho ocurrió cuando los jóvenes, identificados como Francesco y Giacomo Fierloni, salieron de su casa por la tarde para buscar una paloma de señuelo utilizada en la caza. Al no regresar, su familia inició una búsqueda que terminó con el hallazgo de ambos sin vida en una zona rural de difícil acceso.

Según la reconstrucción, uno de los hermanos utilizó una vara metálica para alcanzar al ave, que se había posado sobre un cable de media tensión. Al hacer contacto, recibió una descarga letal.

En un intento desesperado por ayudarlo, su hermano acudió a asistirlo, pero también fue alcanzado por la corriente eléctrica, lo que provocó la muerte de ambos en el lugar.

Equipos de emergencia llegaron rápidamente e intentaron reanimarlos, aunque no lograron salvarlos. Bomberos y rescatistas trabajaron en el lugar debido a la complejidad del terreno para recuperar los cuerpos.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad local, donde autoridades y vecinos destacaron el fuerte vínculo entre los hermanos y el impacto de una tragedia que puso en evidencia el riesgo de manipular objetos cerca de líneas eléctricas de alta tensión.