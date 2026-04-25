Fuerte alerta por ráfagas de hasta 100 km/h el domingo en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este domingo 26 de abril en la provincia de Buenos Aires, incluida la Ciudad, con ráfagas que podrían alcanzar e incluso superar los 100 km/h en algunas zonas.

Según el organismo, los vientos serán del sector oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 40 y 50 km/h, mientras que las ráfagas más intensas se darán especialmente en la franja costera, donde podrían superar los 100 km/h.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el fenómeno se sentirá principalmente durante la tarde y la noche, que será el período más crítico de la jornada, aunque el viento estará presente durante casi todo el día.

El domingo comenzará con condiciones inestables, cielo mayormente nublado y posibles chaparrones aislados por la mañana. Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar, pero el viento se intensificará y se convertirá en el principal protagonista del día.

Además del viento, se espera un marcado descenso de temperatura, con máximas cercanas a los 17°C y una sensación térmica más baja debido a las ráfagas persistentes.

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y extremar precauciones al circular, ya que las ráfagas pueden provocar caída de ramas, objetos sueltos y complicaciones en el tránsito.