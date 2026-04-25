Un nuevo hecho de violencia en el transporte público quedó registrado en video cuando una pasajera golpeó a un colectivero tras discutir por la falta de frecuencia del servicio. El episodio ocurrió en un contexto de demoras y malestar generalizado entre los usuarios.

Según se observa en las imágenes, la mujer comenzó a increpar al conductor por la tardanza y la baja frecuencia de los colectivos. La discusión fue subiendo de tono hasta que, en medio del intercambio, la pasajera lo agredió físicamente ante la mirada del resto de los pasajeros.

El hecho refleja la tensión que se vive a diario en el sistema de transporte, donde la reducción de unidades y las demoras generan situaciones de enojo entre los usuarios. Muchos pasajeros registraron la escena con sus celulares, lo que permitió que el video se viralizara rápidamente.

La agresión reavivó el debate sobre las condiciones del servicio y también sobre la violencia contra los trabajadores del transporte, quienes suelen quedar expuestos a reclamos que derivan en episodios de este tipo.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre posibles sanciones o denuncias, aunque el caso volvió a poner en foco la problemática estructural del sistema y el impacto que tiene en la convivencia diaria entre usuarios y choferes.