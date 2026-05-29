Un motociclista chocó contra un árbol y se encuentra en estado grave

La noche del jueves terminó de la peor manera en el departamento de Santa Lucía. Eran cerca de las 23:41 cuando el silencio de la calle Roque Sáenz Peña, apenas pasando la intersección con Colón, se rompió por un impacto seco y brutal. Elián Yoel Cruz Campillay, un joven de 21 años, circulaba en su Motomel Blitz 110cc cuando un giro inesperado de los acontecimientos lo dejó en una situación desesperante.

Sin que hasta el momento se conozcan los motivos exactos, Elián perdió el control de su vehículo y terminó golpeando de lleno contra un árbol de la zona. Tras un llamado de alerta, un patrullero se acercó al lugar y los oficiales encontraron la moto sobre el pavimento.

Al mismo tiempo, el personal médico del servicio de emergencias 107 ya trabajaba sobre el cuerpo del joven, quien se encontraba completamente inconsciente y no respondía a los llamados de auxilio.

La ambulancia lo trasladó con máxima prioridad al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Allí, los especialistas que lo atendieron de inmediato confirmaron un diagnóstico preocupante: Traumatismo Encéfalo Craneal grave y diversos politraumatismos. Luego de lograr su estabilización inicial, los médicos decidieron que, debido a la complejidad de sus lesiones, debía ser derivado a la sala de Terapia Intensiva.

La justicia ya tomó intervención en el caso a través de la UFI Delitos Especiales, con la labor de la ayudante fiscal Agostina Gómez y el fiscal subrogante Iván Grassi. Por el momento, la línea de investigación principal sugiere que se trató de un accidente casual, descartando que en el hecho haya participado algún otro vehículo o terceras personas.