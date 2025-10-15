La noche del martes, el estruendo de una explosión estremeció el centro financiero de Guayaquil y sembró el pánico entre cientos de personas. Una camioneta estacionada frente al concurrido Mall del Sol detonó, provocando la muerte de un taxista y dejando al menos 26 heridos (dos de ellos de gravedad), según confirmó la Gobernación del Guayas.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un “acto terrorista” y confirmó que se halló un segundo vehículo con explosivos que no llegó a detonar. “No se trata de un artefacto artesanal, sino de una elaboración profesional vinculada a grupos delincuenciales que buscan generar caos”, aseguró. Según las primeras investigaciones, la organización criminal Los Lobos estaría detrás del ataque, en represalia por la ofensiva militar contra la minería ilegal en la provincia de Imbabura.

El gobernador de Guayas, Humberto Plaza, habló de “terrorismo puro y duro” y advirtió que el atentado fue planeado para causar el mayor daño posible: “Colocaron este explosivo en hora pico, cuando la gente salía de sus trabajos”. Mientras tanto, la zona fue evacuada y las autoridades revisan cámaras de seguridad y recogen testimonios.

La prefecta Marcela Aguiñaga se mostró indignada y exigió medidas concretas: “Guayaquil arde, ¿y no pasa nada? Estamos hartos de las condolencias. Queremos acciones”. Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez alertó que “los delincuentes no tienen límites” y que “la próxima vez podrían atacar lugares con niños y mujeres”.

Horas después, una segunda explosión fue reportada en el puente Churute, también en la provincia de Guayas, lo que obligó al cierre total de la vía hacia Naranjal. En paralelo, el Ministerio de Transporte confirmó que se encontraron otros dos artefactos explosivos en rutas que conectan con Machala y Cuenca.

Estos hechos ocurren en un Ecuador tensionado por la crisis económica, las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y la propuesta del presidente Daniel Noboa de convocar una Asamblea Constituyente. A ello se suma un clima de violencia creciente: solo en el último año, varios atentados con coches bomba han sacudido el país, incluida una explosión frente a la cárcel de Guayaquil en septiembre pasado.

En un país declarado en “conflicto armado interno”, la violencia parece escalar sin freno, y la población vuelve a vivir horas de miedo y zozobra.