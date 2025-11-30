San Juan volvió a teñirse de colores este sábado con una nueva edición de la Marcha del Orgullo, una jornada marcada por la visibilidad, la diversidad y la participación de cientos de personas del colectivo Lgbtiq+. Desde temprano, los colores comenzaron a asomarse en la avenida Libertador, donde la concentración empezó a tomar forma entre bombos, glitter, abanicos, coronas, tacos brillantes y banderas extendidas.

Sobre las 20, el cruce con Paula Albarracín de Sarmiento ya parecía una fiesta improvisada. Entre carteles y colores, destacaban consignas que marcaron el pulso político de la movilización: “No estoy de fiesta porque faltan 30 y 5 m m. Libre diversidad”, “Fachos al closet, orgullo antifa”, “Más asco es ser fascista” y “No hay orgullo: presos, censurados o muertos”. Las frases circularon durante toda la marcha como recordatorio de que, además del festejo, la marcha mantiene un fuerte reclamo por derechos, en especial de quienes hoy enfrentan dificultades en el acceso a tratamientos, atención médica y políticas públicas destinadas al colectivo.

DIARIO HUARPE acompañó la marcha y recogió testimonios de quienes formaron parte de la movilización. Alejo Araya, un joven que estaba con su bandera, explicó que marchar “representa la defensa de los derechos y la posibilidad de revalorizar lo que somos”. Para él, la participación también significa “sentir una identidad y una pertenencia”.

Sofía, una mujer trans que destacaba por su traje y su personalidad, señaló que este año la convocatoria toma una dimensión especial: “Estamos defendiendo nuestros derechos frente a un gobierno que muchas veces no nos acompaña. Para nosotras es un sentido de pertenencia y una lucha constante”.

Entre las historias, apareció la de Omar Linares, un hombre mayor que regresó a San Juan después de años viviendo fuera. “Me tuve que ir muy joven para poder vivir mi vida. Ahora vuelvo a marchar porque ningún joven debería abandonar su lugar para ser quien es”, contó. La multitud lo emocionó: “Ver tanta diversidad me encanta. Ojalá todo San Juan lo pueda ver y respetar”.

Valentina, otra manifestante de la comunidad trans, consideró que la provincia atraviesa retrocesos en materia de salud: “Hay hormonas, pero entregan muy poca cantidad y no hay inversión en tratamientos. La ley de identidad de género no se está respetando en su totalidad. Todos los derechos conquistados se están viendo afectados”. Aun así, aseguró que estar allí “es reivindicar la identidad y acompañar a la comunidad”.

Julia, una conocida mujer trans referente para muchas chicas de la comunidad, habló sobre la importancia simbólica de la noche: “Somos sobrevivientes de esta historia. Estamos viviendo una libertad mentirosa y necesitamos que esto se convierta realmente en algo más que un festejo. El orgullo es dignidad. Es mostrar quiénes somos sin hipocresías y también es político, hoy más que nunca”.

Alrededor de las 23, cuando la avenida ya estaba colmada, una bandera gigante con los siete colores de la diversidad avanzó sobre la Libertador. Detrás, dos camiones con música hicieron vibrar la columna mientras varias personas flameaban banderas desde lo alto. Desde allí comenzó el recorrido hacia calle España, con destino final en el Puente del Bicentenario, donde la noche cerraría con shows y espectáculos.

La Marcha del Orgullo cerró cerca de la medianoche, entre música, banderas y la convicción compartida de que la visibilidad sigue siendo una herramienta clave para sostener y ampliar derechos en San Juan.