El conflicto entre Julieta Poggio y la China Suárez escaló rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los temas más comentados del día. Todo comenzó cuando Poggio, entrevistada en LAM, preguntó si Suárez actuaba en La Hija del Fuego, la nueva ficción de Disney. La actriz interpretó la frase como una falta de reconocimiento y respondió irónicamente, desencadenando un ida y vuelta público que sorprendió a los usuarios.

La respuesta que desató la pelea. (Gentileza)

Poggio negó cualquier intención de ningunearla y se mostró molesta por la reacción. “Cómo no voy a saber que La China Suárez actúa, no vivo adentro de un tupper”, expresó, marcando el tono del cruce. También sostuvo que su consulta solo apuntaba a confirmar la información sobre el elenco y acusó a Suárez de “tener ganas de pelear”.

La ex Gran Hermano lamentó que la situación derivara en una controversia, especialmente, según dijo, en un momento en que se la estaba mencionando por un proyecto profesional y no por un escándalo mediático. “¿Por qué donde no había un quilombo ahora lo hay? No le hice nada”, planteó, visiblemente molesta.

El cruce sumó tensión cuando Poggio respondió a una chicana de Suárez sobre su infancia. La actriz había recordado que ella trabajaba desde muy chica, lo que Poggio interpretó como una desvalorización. “Seguramente, si estaba producida de chiquita, es porque venía de algún trabajo”, señaló, remarcando su experiencia desde los 7 años.

Finalmente, Poggio lanzó un dardo final y cuestionó la actitud de Suárez: “Voy a ver la serie, no tengo ningún problema con ella. No sé por qué tiene tantos problemas con las mujeres siempre”. Con esta frase cerró un cruce que dejó expuestos viejos rencores en la industria y encendió el clima en redes sociales.