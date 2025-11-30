El fútbol argentino atraviesa uno de los momentos más tensos de su política interna, pero desde la cúpula mundial del deporte llegó un gesto contundente. La FIFA respaldó de manera formal al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y aseguró que su continuidad en el Consejo del organismo, confirmada hasta 2026, representa una “fuerte señal de confianza” otorgada por las asociaciones de Sudamérica.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le envió a Tapia una carta oficial felicitándolo por su ratificación en el cargo, documento que fue leído como una muestra explícita de apoyo institucional en medio de su disputa con el Gobierno nacional. En el mensaje, firmado también por el secretario general Mattias Grafström, se subrayó que el titular de la AFA seguirá siendo una figura “importante” dentro del Consejo, destacando su experiencia dirigencial y su visión para el desarrollo del fútbol.

“Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”, sostiene el escrito enviado desde Zúrich. La misiva apunta además a consolidar el rol de Tapia en los debates estratégicos de la FIFA y en el intercambio entre las confederaciones.

El respaldo no quedó limitado al comunicado privado. Infantino también publicó un mensaje en sus redes sociales celebrando la designación del dirigente argentino y resaltando el trabajo conjunto con la CONMEBOL. Afirmó que el fútbol sudamericano “seguirá celebrando con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil”, y remarcó que dirigentes como Tapia aportan una mirada “clave” dentro del máximo organismo.

La carta llega en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos del Gobierno, que a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del expresidente Mauricio Macri, había criticado la conducción de la AFA. El respaldo de la FIFA, en cambio, consolida a Tapia en el plano internacional mientras se profundiza la disputa local por el control y la transparencia del fútbol argentino.