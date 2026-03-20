Un nene de 2 años murió al caer a un pozo negro sin tapa

Una tragedia conmocionó a la localidad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta. Un niño de 2 años murió después de caer en un pozo negro sin tapa mientras jugaba en el patio de una vivienda.

El pequeño se encontraba en la casa de su abuela cuando, en un momento de descuido, los adultos dejaron de verlo. Al notar su ausencia, la preocupación creció rápidamente y los familiares comenzaron a buscarlo por el terreno hasta que finalmente lo encontraron dentro de un pozo correspondiente a un baño en desuso, que estaba a ras del suelo y sin ningún tipo de protección.

Desesperada búsqueda y traslado al hospital

Los familiares lograron sacar al niño del pozo de inmediato y lo trasladaron de urgencia al Hospital Oscar H. Costas. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya no contaba con signos vitales. Pese a los intentos de reanimación realizados por los médicos, no pudieron salvarle la vida.

La fiscalía de turno tomó intervención en el hecho y ordenó diversas medidas de investigación. Entre ellas, la realización de la autopsia al cuerpo del menor y pericias en el lugar del siniestro para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia y establecer si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos a cargo.

El caso generó conmoción en la comunidad salteña y reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en los hogares, especialmente en aquellos que cuentan con estructuras en desuso que pueden representar un peligro para los niños pequeños.