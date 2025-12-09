Un reciente estudio realizado por la consultora Brain Network muestra que el 35% de los argentinos considera que comprar dólares es la única inversión segura. A pesar de la variedad creciente de opciones para ahorrar o invertir, facilitadas por la tecnología, esta percepción se mantiene firme entre los usuarios financieros de niveles socioeconómicos medio y medio alto.

El informe también indica que un 84% de los encuestados reconoce la importancia de ahorrar cada mes, aunque muchas veces las circunstancias económicas no lo permiten. En los últimos seis meses, la capacidad de ahorro ha disminuido, en parte debido a que el nivel de conocimiento sobre inversiones en la población es limitado.

Publicidad

En detalle, el estudio señala que el 35,3% de los participantes tiene un nivel bajo de conocimiento sobre inversiones, mientras que el 55,3% posee un conocimiento medio y solo el 9,5% un nivel alto. Además, apenas un 5,2% se identifica con un perfil de riesgo agresivo al invertir.

Aunque cerca de dos tercios de los argentinos no están convencidos de que comprar dólares sea la mejor estrategia, existe un amplio uso y conocimiento de instrumentos financieros tradicionales como las cuentas remuneradas, plazos fijos y cuentas en dólares. Paralelamente, crecen las alternativas con mayor potencial de rendimiento, como los fondos comunes de inversión, bonos, acciones y criptomonedas.

Publicidad

La encuesta revela que quienes tienen mayor conocimiento financiero tienden a ser más tolerantes al riesgo, aumentando así su capacidad de inversión. Por el contrario, el desconocimiento lleva a evitar riesgos, invertir menos y preferir herramientas conservadoras como las cuentas remuneradas para protegerse de la inflación.

Con respecto a las entidades financieras, un 37% de los consultados prioriza la rentabilidad, atributo que se asocia a las fintech, mientras que un 32% valora más la seguridad y el bajo riesgo, características vinculadas a la banca tradicional.

Publicidad

El cruce entre conocimiento y capacidad de ahorro genera cuatro segmentos entre la población: el 25% que apenas llega a cubrir sus gastos y no ahorra; el 31% de ahorristas ocasionales o aspiracionales; el 10% de ahorristas o inversores cautelosos; y el 34% de inversores más experimentados.

Sobre los motivos para ahorrar o invertir, el principal es la previsión ante posibles eventualidades, señalado por el 71% de los encuestados, reflejando un perfil conservador. En segundo lugar, un 39% ahorra para disfrutar de vacaciones. Otras razones incluyen mejoras en la vivienda, compra de bienes, ahorro para la jubilación o emprendimientos laborales.

Respecto a la evolución del mercado financiero, Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network, destacó que “el mercado logró acercarse a las demandas de los ahorristas tanto en términos de usabilidad como en la comunicación, que han posibilitado su expansión y un mayor interés por nuevas soluciones”.

Holzman agregó que “parte del desafío del sistema es intensificar este camino, considerar las necesidades de los distintos segmentos y enfocarse en la hiper-personalización de las propuestas”. En este sentido, bancos y fintech podrían alcanzar una mayor inclusión y desarrollo financiero con un impacto positivo en la sociedad, y la inteligencia artificial jugará un rol fundamental en este avance.