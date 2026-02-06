Producción mantuvo un encuentro con referentes de la Mesa Vitícola de San Juan para evaluar la situación que enfrenta el sector de cara al inicio de la vendimia, en la antesala de una de las etapas más importantes del calendario productivo. La reunión se desarrolló en línea con el pedido de cercanía realizado por el gobernador Marcelo Orrego a sus ministros.

Durante el diálogo se analizó el presente de los distintos destinos de la producción de uva en la provincia. En ese sentido, se destacó el buen momento que atraviesa la pasa de uva y las perspectivas positivas para la industria del mosto concentrado, aunque se remarcó que esas mejoras aún no se reflejan en el ingreso de los viñateros. En contraste, se planteó la delicada situación del sector vitivinícola, particularmente en el segmento del vino.

Los representantes de los productores solicitaron ampliar la oferta financiera para afrontar la cosecha, mientras que ambas partes coincidieron en la necesidad de trabajar para que la industria del mosto concentrado reconozca un mejor precio de la uva. Al respecto, el ministro Fernández reiteró su compromiso de interceder para mejorar los valores, al señalar que “el mosto es un sector con posibilidades de crecimiento y es necesario cuidar a los viñateros, que son los proveedores de esa industria”.

Siguiendo las instrucciones del gobernador Orrego, desde la cartera productiva se confirmó que se analizarán alternativas para mejorar y ampliar el financiamiento de la vendimia. Actualmente, la oferta crediticia incluye $7.000 millones a través del Banco San Juan, $2.000 millones mediante la Agencia Calidad San Juan, además de subsidios a la energía y un programa para la compra de insumos que suman otros $1.500 millones.

Desde el Ministerio de Producción adelantaron que en los próximos días continuará una intensa agenda de reuniones con todos los sectores y cámaras de la industria vitivinícola, tanto de viñateros como de industriales, con el objetivo de acompañar el desarrollo de la cosecha y fortalecer la actividad.