Un hombre de 35 años, identificado como Guevara, fue detenido este sábado en el departamento Capital, acusado del delito de robo agravado tras intentar sustraer una moto en la vía pública.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la intersección de Avenida Alem y calle Santa Fe. En esa intersección, el damnificado advirtió que el sospechoso estaba retirando su vehículo luego de romper la traba de seguridad. Al notar la maniobra, el dueño del rodado comenzó a seguirlo.

Gracias a la intervención de varios hombres que se encontraban en la zona, el presunto autor fue interceptado a pocos metros del lugar, evitando que concretara el robo.

Minutos después, personal policial fue alertado y procedió a la aprehensión de Guevara. Se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial, que puso la situación en conocimiento del Ayudante Fiscal de turno.

Posteriormente, se hizo presente el Ayudante Fiscal Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, quedando el detenido a disposición de la Justicia.