Un título en juego: hora, TV y cartelera del UFC 293

El próximo sábado 9 de septiembre, la emocionante acción de la UFC regresará al Qudos Bank Arena en Sydney, Australia. En esta ocasión, el evento estelar del UFC 293 presentará el esperado regreso del campeón de Peso Mediano, Israel Adesanya. En frente estará un duro contendiente, con quien no tiene una buena relación personal. Por esto, posiblemente entreguen un verdadero espectáculo.

Israel Adesanya se enfrentará a un rival de gran peligro y controversia, Sean Strickland, en una pelea a cinco asaltos que promete ser épica. El UFC 293 contará con un total de 12 emocionantes combates de MMA, con destacados luchadores como Tai Tuivasa, Alexander Volkov, Manel Kape, Justin Tafa y Tyson Pedro, entre otros tantos más. Sin dudas, será una gran velada.

La transmisión del UFC 293 estará disponible en varias plataformas, aunque variará según la ubicación del espectador. En Latinoamérica, la cartelera preliminar se podrá ver en ESPN, excepto en México, Argentina y Chile, donde Fox Sports será el canal de transmisión. Para la cartelera estelar, México y Argentina mantendrán la mirada en Fox Sports Premium, mientras que en el resto de Latinoamérica, incluyendo Chile, los fanáticos podrán disfrutarla a través de las aplicaciones de Star Plus y UFC Fight Pass.

En España, Eurosports será el canal encargado de llevar toda la emoción de UFC 293 a los televidentes. Para aquellos que prefieren el streaming, la aplicación APP/Player será la plataforma de transmisión del evento.

Horarios

Estelares

23:00 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 22:00 horas de Bolivia y Paraguay; 21:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 20:00 horas de México; 04:00 horas de España.

Preliminares

21:00 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 20:00 horas de Bolivia y Paraguay; 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 18:00 horas de México; 02:00 horas de España.

Primeras preliminares

19:30 horas de Chile, Argentina y Uruguay; 18:30 horas de Bolivia y Paraguay; 17:30 horas de Perú, Ecuador y Colombia; 16:30 horas de México; 00:30 horas de España.

Cartelera del UFC 293

Estelares

Por el Título de Peso Medio: Israel Adesanya (c) vs. Sean Strickland.

Peso Pesado: Tai Tuivasa vs. Alexander Volkov.

Peso Mosca: Manel Kape vs. Felipe dos Santos.

Peso Pesado: Justin Tafa vs. Austen Lane.

Peso Semipesado: Tyson Pedro vs. Anton Turkalj.

Preliminares

Peso Semipesado: Carlos Ulberg vs. Jung Da-un.

Peso Pluma: Jack Jenkins vs. Chepe Mariscal.

Peso Ligero: Jamie Mullarkey vs. John Makdessi.

Peso Ligero: Nasrat Haqparast vs. Landon Quiñones.

Primeras preliminares

Peso Welter: Mike Mathetha vs. Charlie Radtke.

Peso Pluma: Shane Young vs. Gabriel Miranda.

Peso Welter: Kevin Jousset vs. Kiefer Crosbie.