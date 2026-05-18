El lunes 18 de mayo de 2026, tal como había sido anticipado por el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se registró en San Juan la primera temperatura mínima bajo cero de la temporada. Durante la madrugada de hoy, los termómetros descendieron hasta alcanzar los -1 °C, en una jornada que comenzó con condiciones de cielo ligeramente nublado y vientos del sector sur con velocidades que oscilaron entre los 13 y los 22 km/h. Este registro térmico marca un hito en el inicio de la semana para la provincia.

Para la tarde de este lunes, el informe del SMN indica que el cielo se mantendrá despejado, con una temperatura máxima de 16 °C y vientos provenientes del norte, también con una intensidad de entre 13 y 22 km/h. Ya hacia la noche, se espera que continúe el cielo despejado, mientras que el viento reducirá su velocidad hasta un rango de 0 a 2 km/h con dirección suroeste, y la temperatura descenderá hasta los 11 °C. En ningún momento del día se prevé probabilidad de precipitaciones, manteniéndose en un 0 % constante.

En cuanto a las próximas horas, la madrugada del martes 19 de mayo se presentará despejada, con una temperatura de 4 °C y vientos del noroeste de entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana de ese día, el cielo seguirá despejado, aunque la temperatura descenderá levemente hasta los 3 °C, con vientos en calma de 0 a 2 km/h del suroeste. Por la tarde del martes, se espera una máxima de 17 °C, cielo despejado, vientos del este de 7 a 12 km/h, y por la noche una temperatura de 14 °C con vientos del sur en el mismo rango de intensidad. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0 % para toda esa jornada.

El miércoles 20, entre la madrugada y la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 7 °C, mientras que por la tarde y noche se tornará mayormente nublado, alcanzando los 18 °C. Los vientos soplarán del sur durante la primera mitad del día y del sureste en la segunda, siempre entre 13 y 22 km/h, sin precipitaciones. El jueves 21 se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 15 °C, vientos muy débiles de 0 a 2 km/h del suroeste. Finalmente, el viernes 22, entre la madrugada y la mañana el cielo estará algo nublado con 7 °C, y por la tarde y noche se mantendrá algo nublado con una máxima de 11 °C, con vientos variables entre 0 y 2 km/h del suroeste y luego de 7 a 12 km/h del noreste.