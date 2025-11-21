México volvió a coronarse en el certamen de belleza más importante del mundo. Fátima Bosch, representante del estado de Tabasco, fue elegida Miss Universo 2025 y se convirtió en la cuarta mexicana en obtener el título, sumándose a la lista que integran Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2017).

La competencia, en su edición número 74, se desarrolló en el Impact Arena de Pak Kret, donde participaron candidatas de 120 países. Desde el inicio de la gala, la mexicana se posicionó como favorita gracias a una presentación en la que saludó con un “¡Viva México!”, gesto que generó la inmediata reacción del público y destacó su presencia en el escenario.

Bosch fue la primera en ser anunciada dentro del top 30, hecho que elevó la expectativa entre los seguidores en su país. En Tabasco, cientos de personas se reunieron en el Parque Centenario 27 de Febrero para seguir cada instancia del certamen. Su avance continuó en la fase de traje de baño, donde desfiló con un diseño blanco con detalles dorados, y posteriormente ingresó al grupo de las 12 mejores. Allí apareció luciendo un vestido rojo con detalles dorados y capa larga.

En el top 5, compartió escenario con las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Filipinas y Tailandia. Durante la ronda de preguntas, respondió sobre los desafíos de ser mujer en 2025 y el rol de Miss Universo para contribuir a generar espacios seguros. También habló acerca de la importancia de la autenticidad y la confianza para empoderar a las jóvenes.

El jurado anunció el quinto lugar para Costa de Marfil, cuarto para Filipinas y tercero para Venezuela. Finalmente, Bosch llegó a la etapa decisiva junto a la representante de Tailandia, país anfitrión. Su nombre fue anunciado como ganadora, desatando celebraciones tanto en el recinto como en México.

Tras recibir la corona, la nueva Miss Universo se emocionó y fue felicitada por las demás participantes sobre el escenario, cerrando una noche que marcó un nuevo capítulo para la representación mexicana en el certamen.