Luego de varios días de silencio tras el hallazgo sin vida del fotógrafo Alberto Quiroga, una de las personas que estuvo bajo sospecha durante la investigación decidió dar su versión de los hechos. Se trata de Mariana Luján, quien junto a su hermano fue demorada en los primeros allanamientos del caso, cuando aún se buscaba intensamente al joven oriundo de 25 de Mayo.

La joven utilizó sus redes sociales para expresar su malestar frente a los rumores que circularon en la comunidad y apuntó contra quienes la señalaron públicamente. “He decidido aclarar la situación porque se han difundido versiones inexactas que afectan a mi familia”, sostuvo, en un mensaje en el que también cuestionó el impacto de los comentarios en su entorno cercano.

En su descargo, Luján rechazó las versiones que indicaban la presencia de drogas en su vivienda y brindó detalles sobre el estado de salud de su hermano. “Mi hermano atraviesa un cuadro depresivo desde el fallecimiento de nuestra madre y ha perdido el control en distintos aspectos de su vida”, afirmó. Además, remarcó que cualquier elemento encontrado durante los procedimientos correspondía a consumo personal y que esa situación fue verificada por las autoridades.

También se refirió a uno de los objetos secuestrados durante los allanamientos. “El teléfono hallado pertenece a mi hermano, quien no se encuentra en condiciones estables desde el punto de vista emocional”, explicó.

La joven hizo alusión a su propia demora en el marco del operativo judicial y aseguró que su presencia en el procedimiento se debió a su colaboración. “Fui trasladada en ese momento porque me encontraba en la vivienda y facilité el ingreso para el allanamiento”, indicó.

En otro tramo del mensaje, pidió mayor responsabilidad en la difusión de información y advirtió sobre las consecuencias de los señalamientos públicos. “Es necesario tomar conciencia del daño que pueden generar los comentarios sin fundamento, especialmente en personas que atraviesan situaciones delicadas”, expresó. En ese sentido, defendió a su familia: “Podrán existir críticas, pero jamás se nos puede atribuir falta de humanidad o solidaridad”.

El hallazgo del cuerpo y la investigación

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Alberto Quiroga tuvo un giro determinante el pasado domingo, cuando su cuerpo fue encontrado en un terreno fiscal de La Chimbera, a unos 1.300 metros de la intersección de Calle 6 y Costa Canal. El hallazgo se produjo tras un amplio operativo de rastrillaje que incluyó la participación de más de 100 efectivos policiales, drones, canes y unidades especiales, luego de ocho días de búsqueda.

El cuerpo fue encontrado por cazadores de la zona, quienes dieron aviso a emergencias tras observarlo debajo de su motocicleta. De acuerdo con fuentes judiciales, el fotógrafo presentaba un avanzado estado de descomposición, llevaba el casco colocado y conservaba sus pertenencias.

Resultados de la autopsia y principal hipótesis

Tras la autopsia, el Ministerio Público Fiscal informó que la causa de muerte fue un traumatismo de tórax cerrado con hemotórax bilateral, lesiones compatibles con una caída en moto. En ese marco, el fiscal Iván Grassi indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia externa que sugirieran la intervención de terceros.

De esta manera, la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un accidente, lo que permitió descartar la participación de otras personas en el hecho y modificar el rumbo inicial de la investigación.