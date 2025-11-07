Una estudiante de 18 años murió al caer del balcón de su residencia: detuvieron a su novio

La madrugada del sábado pasado, el barrio de San Telmo fue escenario de un brutal crimen que terminó con la vida de Matilda López Sanzetenea, una estudiante boliviana de 18 años que residía en un edificio de la calle Defensa al 323. Según las primeras investigaciones, la joven cayó desde el balcón de su habitación ubicada en el segundo piso, luego de una discusión con su novio, Nahuel Castillo Corminola, también de 18 años, quien fue detenido horas después del hecho.

Matilda fue trasladada con vida al Hospital Argerich, pero falleció el domingo a causa de las graves lesiones que presentaba. Su padre, Pablo López, quien reside en Cochabamba, Bolivia, relató a Infobae que había advertido a su hija sobre las actitudes controladoras y violentas de su pareja, pero que, como muchos jóvenes, ella no dimensionó el peligro que corría.

“Era algo que lo veía venir a lo lejos, vi las alarmas, vi las banderas rojas. Se lo dije, se lo pedí, se lo imploré”, afirmó Pablo, visiblemente afectado.

Una relación tóxica y controladora

Los testimonios del padre y de personas cercanas a la residencia estudiantil revelan que Nahuel Castillo mantenía una relación marcada por el control y el aislamiento hacia Matilda. Según Pablo, el joven espiaba sus mensajes de WhatsApp desde su computadora, le impedía relacionarse con otros estudiantes y, en ocasiones, se quedaba a dormir en su habitación contra su voluntad.

Incluso, el encargado de la residencia confirmó que existían reportes de discusiones previas entre la pareja. Matilda, quien estudiaba Diseño Audiovisual en la UBA, había llegado a Buenos Aires a principios de año, mientras que Nahuel, de origen argentino pero criado en Tarija, Bolivia, cursaba Derecho en la Universidad del Salvador.

Detalles del crimen y la investigación

Al arribar al lugar, la policía encontró a la víctima tendida en la calle con signos de violencia. Nahuel Castillo, quien se encontraba en el departamento, presentaba marcas de arañazos en la espalda, lo que sugiere que Matilda intentó defenderse durante la agresión.

Inicialmente, la causa fue caratulada como tentativa de homicidio, pero tras la muerte de la joven, se reclasificó como homicidio agravado por el vínculo. Pablo López anunció que buscará que el caso sea investigado como femicidio, y que contará con el apoyo de colectivos de mujeres para exigir justicia.

El juez interviniente, Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, ordenó la detención de Castillo y la realización de pericias clave en la escena del crimen.

El dolor de una familia

Pablo López viajó desde Washington, donde se encontraba por trabajo, tan pronto como supo del “accidente” de su hija. Al llegar, descubrió la cruda realidad: Matilda había sufrido muerte cerebral y no había posibilidades de salvarla.

“Me dijeron que había sido empujada por el novio del balcón luego de una pelea”, relató. “Nadie me lo dijo hasta que llegué porque no querían que viajara con esa carga”.

Matilda era recordada por su padre como una joven talentosa, amante del cine y la escritura, con grandes sueños y un corazón generoso. Sin embargo, su relación con Nahuel la había llevado a aislarse de sus amistades y a ocultar detalles de su vida para no preocupar a su familia.

Búsqueda de testigos y próximos pasos

Pablo López manifestó su intención de localizar a una joven que vivía en la habitación contigua a la de Matilda, ya que podría haber escuchado lo ocurrido la noche del crimen. También espera contactar a compañeras de la facultad que pudieran conocer más detalles de la relación entre su hija y el acusado.

Mientras tanto, el cuerpo de Matilda permanece en la Morgue Judicial a la espera de la realización de la autopsia y su posterior restitución a la familia.

Este caso se suma a la larga lista de femicidios en Argentina, reavivando el reclamo de una sociedad que exige medidas urgentes para erradicar la violencia de género.