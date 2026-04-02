Una famosa confesó que perdió un embarazo: "Lo expulsé sola"

Un momento de profunda emoción se vivió en Desayuno Americano cuando Josefina Pouso decidió revelar una experiencia personal dolorosa que por mucho tiempo decidió callar.

Mientras se realizaba una entrevista a Giselle Kruger por su libro sobre la pérdida de embarazos, la periodista se quebró y manifestó que “lo que pasa es que cuando se minimiza… ay, perdón… yo perdí un bebé”. Según explicó, este hecho ocurrió entre los nacimientos de sus hijas Morena y Helena.

Pouso brindó detalles específicos sobre aquel proceso, explicando que “era chiquito, a las cinco semanas se detuvo. Lo expulsé a las nueve semanas’”. Recordó con angustia las visitas médicas previas donde la incertidumbre era total.

“Pocas personas lo sabían, las que tenían que saberlo. Me acuerdo cuando fui a hacerme la ecografía y me dijeron que no había latido, que había que esperar porque era muy chiquito”, relató, sumando que en esa instancia “estás con un embarazo que no sabés si prospera, no sabés qué va a pasar”. La confirmación final llegó cuando le advirtieron que “no hubo nunca latido. En la última ecografía me dijeron que podía entrar en un proceso de expulsión del embrión”.

Uno de los pasajes más impactantes de su testimonio fue la descripción del momento exacto de la pérdida. “Yo estaba cenando y sentí que se venía. Me fui al baño, lo expulsé y lo despedí sola”, confesó con la voz entrecortada.

Al reincorporarse a la cena, la reacción de su pareja de ese entonces profundizó su sufrimiento, ya que al informarle lo sucedido, el hombre simplemente respondió “uy, qué cagada” y, según sus palabras, “siguió comiendo como si no hubiera pasado nada”.

Al cerrar su relato, Josefina reflexionó sobre la importancia de validar estos sentimientos. “No me permití duelar ese aborto. Está bien, era muy chiquito, pero para mí era mi hijo”, concluyó visiblemente afectada por una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.