Una fiscal chocó contra un auto estacionado y lastimó a una docente

El comienzo de la jornada del jueves se vio alterado por un incidente vial en el departamento de Rivadavia. Cerca de las ocho de la mañana, la fiscal Virginia Branca circulaba por la intersección de las calles Río Bamba y Guillermo Morales cuando perdió el control de su Fiat Argo.

Por motivos que los investigadores todavía tratan de aclarar, el coche de la funcionaria terminó chocando de lleno contra un Renault Twingo que estaba estacionado correctamente sobre la calle.

El impacto no solo afectó a los vehículos, sino que alcanzó a una docente de 44 años identificada como Trigo, quien se encontraba en el lugar esperando para entrar a trabajar. Afortunadamente, los médicos que llegaron al sitio confirmaron que la mujer solo presentaba golpes leves, por lo que fue asistida allí mismo sin mayores complicaciones.

Ante la jerarquía de la protagonista, la UFI de Delitos Especiales tomó las riendas del caso de inmediato. El Ministerio Público ordenó diversas pericias técnicas y la revisión de un médico legista para dejar constancia de la situación y entender exactamente cómo ocurrió el accidente.