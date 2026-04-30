El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la Provincia de San Juan confirmó que el 30 de abril se acreditarán los haberes correspondientes al mes en curso para la comunidad docente, en un esquema que introduce cambios en la modalidad de pago de uno de los adicionales.

La principal novedad es que el ítem Nueva Conectividad San Juan, que hasta ahora se depositaba en los primeros días de cada mes, pasará a abonarse junto con el salario mensual, concentrando en una sola fecha todos los ingresos.

El cambio implica una modificación en el calendario habitual de pagos y busca reorganizar el esquema vigente, evitando la dispersión de fechas que regía hasta el momento para los trabajadores de la educación.

Desde el organismo indicaron que la medida apunta a ordenar la percepción de haberes, unificando el cronograma y facilitando una mayor previsibilidad en el cobro mensual.

La nueva modalidad permitirá que los docentes reciban en un único depósito tanto el sueldo como el adicional por conectividad, simplificando la dinámica administrativa y financiera.

En ese marco, el Ministerio ratificó que continúa trabajando para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en tiempo y forma, asegurando la acreditación de los pagos según lo previsto.