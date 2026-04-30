Revelaron por qué Carina Zampini podría robarle el trabajo a Diego Leuco

Edith Hermida comenzó su descargo recordando el pasado del ciclo y mencionando que “Volvió La Peña, un gran programa de Telefe, pero que también se ha hablado de cierta 'maldición' porque tuvo muchos conductores y conductoras” en clara alusión a los múltiples cambios que atravesó el formato.

El foco de la charla estuvo puesto en el vínculo de Zampini con el programa original, del cual se alejó en términos complejos y no participó en el homenaje tras la muerte de su creador.

Sin embargo, la advertencia más picante fue dirigida hacia Diego Leuco, actual compañero de la actriz en la conducción, quien no estuvo presente en el piso por encontrarse de viaje en Europa por motivos laborales.

Con un tono que mezcló la ironía y el humor, Hermida lanzó una frase que capturó la atención de todos al decir que “Este año volvió Zampini y arrancó con todo, esto lo vemos nosotros Cuidate Leuco, porque Carina sonríe pero no nos olvidemos que era la mala de las telenovelas” señalando que en ese momento ella ya se había quedado sola frente a las cámaras.

El análisis de Edith también profundizó en la complejidad de compartir el protagonismo en un programa de televisión. Para ella, las duplas suelen tener desafíos internos y por eso afirmó que “Las coconducciones siempre fueron complicadas, porque en general hay uno que tiene más destaque. Igual ella se lo sacó de encima, lo borró de un plumazo pero él estaba en Londres, viendo la Champion. Igual que en el segundo programa ya dejes el piso ¡Es un tema para cualquier gerente, aunque digan que no! Yo estoy acá atada ¡Que Europa venga acá, yo no me voy nada!” marcando su postura sobre la ausencia del periodista durante la emisión.