El aumento constante del precio del combustible obliga a buscar soluciones simples y efectivas para gastar menos. Entre todas las estrategias posibles, hay una que se destaca por su impacto inmediato y sin costo: cambiar la forma de conducir. La llamada “conducción eficiente” no solo reduce el consumo, sino que también mejora la vida útil del vehículo y baja el estrés al volante.

El punto central de esta estrategia es evitar los cambios bruscos. Acelerar de manera agresiva o frenar constantemente puede disparar el consumo hasta un 30% en carretera, según especialistas . En cambio, mantener una velocidad constante y anticiparse al tránsito permite aprovechar mejor la energía del motor y reducir el gasto sin perder tiempo.

A esta práctica se suma otro hábito clave: planificar los recorridos. Organizar los viajes y evitar trayectos innecesarios puede generar un ahorro significativo, ya que los desvíos o el tráfico pueden aumentar el consumo hasta un 14% . Incluso agrupar varios trámites en un solo recorrido ayuda a evitar arranques en frío, que son especialmente costosos en combustible.

El estado del vehículo también juega un papel importante. Circular con neumáticos desinflados puede aumentar el consumo entre un 2% y un 4%, tanto en ciudad como en ruta . A su vez, llevar peso innecesario o elementos en el techo incrementa la resistencia y obliga al motor a trabajar más, elevando el gasto sin que el conductor lo note .

Otra clave está en el uso inteligente de los cambios y la inercia. Circular en marchas largas y a bajas revoluciones permite optimizar el rendimiento del motor, mientras que soltar el acelerador con anticipación reduce el consumo casi a cero en ciertos momentos . Este tipo de manejo, lejos de ser lento, resulta más fluido y eficiente.

En definitiva, no hace falta cambiar de auto ni invertir dinero para gastar menos combustible. Adoptar una conducción más suave, anticipada y organizada puede generar ahorros de hasta un 15% en el consumo total . Un cambio de hábito que, en tiempos de precios altos, puede marcar una diferencia real en el bolsillo.