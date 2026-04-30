Recetas de sopas crema caseras para congelar y ahorrar tiempo

Llegar a casa después de una jornada agotadora y encontrar algo rico listo para comer es un alivio que pocos se permiten. Muchas veces caemos en la tentación de los sobres instantáneos, pero según los especialistas en cocina, la solución es tan simple como práctica para comer sano sin esfuerzo. La clave reside en dedicar un momento del fin de semana a cocinar en cantidad, porcionar y guardar. Como bien destaca el equipo de cocina de la revista, tener sopitas caseras listas para toda la semana no tiene precio.

La primera opción es la sopa crema de brócoli, definida como un clásico que no falla. Para prepararla se necesita un brócoli grande, una papa, una cebolla, dos dientes de ajo, aceite de oliva y 750 ml de caldo de verduras. El proceso comienza rehogando la cebolla y el ajo, para luego sumar la papa en cubos y el brócoli. Tras 20 minutos de cocción en el caldo, se procesa todo hasta lograr una textura suave que puede reforzarse con un chorrito de leche o queso rallado.

Para quienes prefieren algo más dulce, la sopa crema de zanahoria es ideal, siendo dulce, aterciopelada y con un color naranja intenso que alegra cualquier mesa de invierno. Lleva 700 gramos de zanahorias, una papa, una cebolla, ajo, caldo y un toque opcional de jengibre fresco. Se cocina por 25 minutos y se recomienda servir con un hilo de leche de coco para realzar el sabor.

Finalmente, la sopa de verduras surtidas se presenta como la más versátil de las tres porque se adapta a lo que haya en la heladera o lo que esté de temporada. Esta versión utiliza zapallo, zanahorias, papas, puerro, apio y ajo. Se condimenta con pimentón dulce y tomillo, cocinándose por media hora antes de procesar.

Para que estas preparaciones duren hasta tres meses en el freezer, es fundamental dejarlas enfriar completamente antes de guardarlas en recipientes herméticos o bolsas tipo zip. Al momento de consumirlas, se pueden calentar directo en la olla o en el microondas. Un detalle importante es que si al descongelar quedó algo líquida, un minuto más de cocción revolviendo la devuelve a su textura original.