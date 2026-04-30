José López apuntó contra Cristina Fernández y confesó que le tiene "miedo"

El juicio por la causa de los "Cuadernos de las coimas" tuvo una jornada de alto impacto con la declaración de José López. El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo rompió el silencio ante el Tribunal Oral Federal 7 y, aunque negó haber integrado una asociación ilícita, ratificó el complejo esquema de recaudación ilegal que funcionó durante más de una década.

López, uno de los "arrepentidos" más importantes del caso, detalló cómo 19 empresas se distribuían contratos de obra pública antes de las licitaciones. Según su testimonio, los proyectos pasaban por sus manos para "ajustar valores" e incluir retornos que oscilaban entre el 3% y el 20% del monto total. El dinero, según indicó, era convertido por el financista Ernesto Clarens, superando una cifra de 30 millones de dólares.

El origen de los bolsos y el temor a CFK

Uno de los puntos más tensos de la indagatoria fue cuando se refirió a los 9 millones de dólares hallados en el convento de General Rodríguez. López aseguró que recibió ese dinero de manos de Fabián Gutiérrez por órdenes directas de Cristina Kirchner.

Al ser consultado sobre sus reticencias en declaraciones anteriores, el exfuncionario fue tajante: “Le tengo miedo a Cristina porque es vengativa. A ella la vi actuar”, sentenció ante los jueces. Además, relató que tras la muerte de Néstor Kirchner, la propia Cristina lo citó en Olivos para reactivar el esquema de recaudación con el fin de financiar la campaña de 2011, diciéndole: “Podés ser parte del problema o de la solución”.

Nueva etapa en el juicio

Con el testimonio de López se da por finalizada la etapa de indagatorias que involucra a la expresidenta, exfuncionarios y 65 empresarios.

A partir del mes de mayo, el tribunal comenzará una nueva fase con la recepción de 43 testigos previstos para el debate oral. El objetivo de esta etapa será profundizar en la investigación sobre la cartelización de la obra pública vial ocurrida entre los años 2003 y 2015.