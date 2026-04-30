En un gesto que refuerza la alianza estratégica con los Estados Unidos, el presidente Javier Milei visitará este jueves el portaaviones nuclear USS “Nimitz” (CVN-68), el cual se encuentra operando en aguas de la Zona Económica Exclusiva argentina. La actividad se da en el marco del ejercicio naval conjunto Passex 2026, una operación orientada a mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Las maniobras, autorizadas por el Gobierno nacional a través del Decreto 264/2026, comenzaron el pasado 27 de abril e involucran a destacadas unidades de la Flota de Mar. Entre las embarcaciones argentinas que participan se encuentran el destructor ARA “La Argentina”, el ARA “Sarandí” y la corbeta ARA “Rosales”, junto a patrulleros oceánicos y aeronaves de exploración.

Maniobras de alta complejidad

Durante el despliegue, que se extiende hasta este 30 de abril, se realizaron ejercicios de defensa aérea con simulaciones de ataques de aviones F-18 y vuelos de exploración de aeronaves P3C Orion argentinas. Además, helicópteros Sea King de la Armada Argentina operaron directamente desde la cubierta del portaaviones estadounidense.

Uno de los puntos destacados de la jornada fue el ejercicio de Visita, Registro y Captura realizado frente a Necochea entre el patrullero ARA “Contraalmirante Cordero” y el destructor USS “Gridley”.

El cierre de la operación

Para este jueves, se prevé que las autoridades civiles y militares embarquen en el gigante nuclear a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound. En el lugar, presenciarán una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Según indicaron desde la Armada, estos encuentros, históricamente conocidos como “Gringo-Gaucho”, permiten al personal local intercambiar procedimientos con una de las marinas más avanzadas del mundo en una zona considerada estratégica por su proyección hacia la Antártida. El comandante de la Flota de Mar, contraalmirante Pablo Germán Basso, destacó que el objetivo principal es mejorar de manera sostenida las capacidades de la fuerza naval nacional.