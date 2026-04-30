La Fiesta Ricotera regresa a San Juan con dos bandas en vivo

Los seguidores de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota ya tienen una cita imperdible este fin de semana largo en la provincia. Se trata de la Fiesta Ricotera 2026, que se llevará a cabo el próximo sábado 2 de mayo en El Bar del Titi a las 23.59, con una propuesta musical pensada para revivir la mística del mítico grupo platense.

La velada contará con la presencia de la banda "Marcados a Fuego" , que promete hacer vibrar el escenario con un repertorio cargado de clásicos, interpretados con toda la fidelidad y la energía que los fanáticos de "La Misa" esperan. Como artista invitada, subirá también al escenario "Menor Banda" , sumando su potencia a una noche que se anticipa intensa y a puro rock nacional.

Aquellas personas interesadas en asistir pueden adquirir las entradas anticipadas en el local Tío Flaco, ubicado en Avenida Rioja 87 norte. El evento se perfila como una de las principales propuestas culturales del fin de semana largo en San Juan, especialmente para los amantes del under y del legado ricotero.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación y consultar cualquier novedad a través de los canales oficiales de los organizadores.