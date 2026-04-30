Por la fecha 11 del Torneo Apertura Proyección, San Martín de San Juan sufrió un durísimo golpe en su visita a Lanús al caer derrotado por 6 a 1. El conjunto sanjuanino, que llegaba con la ilusión de sumar, se encontró con un rival dominante y una incidencia temprana que cambió el rumbo del encuentro.

Desde el inicio, el "Granate" manejó los hilos del juego, avisando a los 8 minutos con un remate de Balbuena. Sin embargo, el quiebre del partido llegó promediando la primera mitad con la expulsión del defensor verdinegro Galván, lo que obligó a San Martín a retroceder líneas. Lanús aprovechó la superioridad numérica y a los 33 minutos se puso en ventaja con un cabezazo de De Martis.

Show de goles en el complemento

En la segunda mitad, el equipo de Román Martínez fue una ráfaga. A los 13 minutos, Rodrigo Nieva convirtió en contra de su propio arco al intentar despejar un centro, estirando la ventaja para el local. Poco después, Jeremías Chavero capturó un rebote de un penal sancionado por la árbitra Ariadna Palacios y puso el 3-0.

San Martín encontró un pequeño respiro a la hora y cuarto de juego, cuando Tiziano Bustos conectó una gran volea desde afuera del área para marcar el descuento verdinegro. Pero la reacción quedó solo en eso: Lanús no se conformó y en el cierre del partido fue letal. Mateo Peralta con un doblete y Thiago Balbuena sellaron el definitivo 6-1 que dejó al Verdinegro con las manos vacías.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino deberá trabajar rápidamente para dar vuelta la página y escalar más allá de los 6 puntos conseguidos en 11 partidos jugados, mientras que Lanús escaló al segundo lugar de la Zona B. El próximo rival verdinegro será Belgrano, en el predio Emanuel Mas.