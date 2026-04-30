La etapa de las pantallas digitales en los tribunales ha llegado a un punto de giro. A partir de este 30 de abril, los jueces de los fueros civil, comercial, administrativo y laboral deberán dejar la comodidad de las plataformas virtuales para retomar sus lugares en las salas de audiencias.

Este cambio surge del Acuerdo de Superintendencia número 17/2026, donde el máximo tribunal provincial observó que la virtualidad se había convertido en un hábito fijo de manera sostenida.

La Corte advirtió que “habiendo desaparecido el contexto de excepción, las audiencias remotas por medios tecnológicos se suceden de manera sostenida” a pesar de que ya no existen restricciones por la pandemia.

Para los ministros, la presencia física del magistrado no es un detalle menor, sino que representa el núcleo del sistema de oralidad pensado originalmente para el encuentro entre las partes y sus abogados. Con esta medida buscan recuperar la inmediación y la transparencia, logrando que la conciliación y la depuración de las pruebas ocurran cara a cara.

En el texto se resalta que, más allá de lo funcional, la figura del juez frente a los ciudadanos tiene un “valor social intangible” que se pierde a través de una cámara.

Sin embargo, la puerta no está cerrada totalmente a la tecnología. En situaciones específicas de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias debidamente acreditadas, los magistrados todavía podrán solicitar autorización para intervenir de forma remota, siempre que presenten la justificación adecuada ante el tribunal.