Eliazar Flores Condori fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo bajo modalidad domiciliaria, con control mediante tobillera electrónica, por su responsabilidad en el siniestro vial ocurrido el 15 de enero de 2025 en la Ruta 40, que dejó como saldo la muerte de Carolina Sastre (iba en otro vehículo) y Angélica Mundocore, esposa de Eliazar, en Ruta 40 y dos personas con lesiones graves. Además, la Justicia le impuso una inhabilitación especial para conducir por el plazo máximo de diez años.

La sentencia fue homologada este jueves 30 de abril por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, en el cierre de un proceso judicial que se extendió por más de un año y estuvo marcado por tensiones entre las partes y cuestionamientos en torno a la aplicación de un juicio abreviado.

Un choque frontal con consecuencias fatales

El hecho ocurrió durante la siesta del 15 de enero de 2025, cuando Flores Condori conducía una camioneta Toyota Hilux en sentido sur-norte. De acuerdo con la pericia accidentológica, el conductor perdió el control del vehículo por una maniobra atribuida a la negligencia e imprudencia, invadió el carril contrario y colisionó de frente contra un Peugeot 308.

Como consecuencia del impacto, falleció en el acto Carolina Sastre, quien conducía el automóvil. En el mismo vehículo viajaban Camila Bravo y Emilia Oviedo, quienes sobrevivieron pero sufrieron lesiones de extrema gravedad que demandaron prolongados tratamientos de recuperación. Semanas después del siniestro, murió Angélica Mundocore, pareja del condenado, quien se trasladaba como acompañante en la camioneta.

Un proceso judicial con instancias de conflicto

La resolución final se alcanzó tras un extenso recorrido judicial. En una etapa inicial, la fiscalía y la defensa habían acordado una pena de tres años de prisión domiciliaria, pero el planteo fue rechazado por la jueza Chicón al considerar la oposición de la querella, que calificó la propuesta como insuficiente frente a la magnitud del daño causado.

Esa decisión fue posteriormente respaldada por el juez de Impugnación Eduardo Raed. La causa llegó hasta la Corte de Justicia provincial, donde el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal fue desestimado por cuestiones técnicas, lo que permitió que el proceso avanzara hacia un eventual juicio oral.

Sin embargo, antes de esa instancia, las partes retomaron las negociaciones y alcanzaron un nuevo acuerdo que elevó la pena a cuatro años. La querella, en representación de la familia de Carolina Sastre, manifestó su conformidad con esta resolución, lo que permitió la homologación del acuerdo y el cierre del caso.

Calificación penal y medidas accesorias

Flores Condori fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas y la conducción antirreglamentaria, en perjuicio de Sastre y Mundocore. La condena incluye además el concurso ideal con el delito de lesiones graves en relación con Bravo y Oviedo.

Además de la prisión domiciliaria, la inhabilitación para conducir durante diez años constituye una de las sanciones centrales, orientada a prevenir la reiteración de conductas imprudentes al volante.

La resolución pone fin a una de las causas viales más relevantes de los últimos años en la provincia, tanto por sus consecuencias como por el debate judicial que generó en torno a los alcances de las salidas alternativas en el proceso penal.