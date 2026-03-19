Jueves 19 de Marzo
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Policiales > En Capital

Una menor fue atropellada por un colectivo de la RedTulum

El hecho ocurrió en la intersección de España y Santa Fe. Intervino una unidad de la RedTulum de la línea 204. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El hecho se produjo en horas de la tarde de este jueves. 

Por la tarde de este jueves 19 de marzo, una menor fue atropellada por un colectivo de la RedTulum. El siniestro vial fue en Capital a metros del Teatro del Bicentenario. 

El hecho ocurrió en la intersección de las calles España y Santa Fe, donde, por causas que aún se investigan, una unidad de la empresa Mayo, correspondiente a la línea 204, embistió a la menor.

Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a la víctima. Hasta el momento, no se informó de manera oficial el estado de salud de la menor.

Personal policial trabaja en la zona para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

 

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