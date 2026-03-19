Por la tarde de este jueves 19 de marzo, una menor fue atropellada por un colectivo de la RedTulum. El siniestro vial fue en Capital a metros del Teatro del Bicentenario.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles España y Santa Fe, donde, por causas que aún se investigan, una unidad de la empresa Mayo, correspondiente a la línea 204, embistió a la menor.

Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a la víctima. Hasta el momento, no se informó de manera oficial el estado de salud de la menor.

Personal policial trabaja en la zona para establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.