Una tragedia se registró este sábado 8 de noviembre por la mañana en el departamento 25 de Mayo, cuando una mujer cayó dentro de un canal de riego y murió ahogada. El hecho ocurrió en la localidad de La Chimbera, en inmediaciones de Calle 10, entre Calle 24 y Calle 25.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la víctima habría intentado sacar agua del cauce cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo. Sin contar con medios para salir por sus propios medios, fue arrastrada por la corriente y perdió la vida en el lugar.

Vecinos del área alertaron de inmediato a las autoridades, quienes acudieron para iniciar las tareas de rescate. Personal de la Comisaría 32ª de Casuarinas trabajó en el lugar junto con efectivos de Bomberos, quienes lograron recuperar el cuerpo sin signos vitales.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales confirmaron que familiares de la mujer fueron testigos del accidente y señalaron que la caída fue accidental. Sin embargo, el cuerpo será sometido a una autopsia para determinar oficialmente la causa del fallecimiento, que en principio sería por ahogamiento.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de La Chimbera, que se vieron sorprendidos por el trágico episodio ocurrido en horas de la mañana. Personal judicial y policial continúa con las tareas investigativas para descartar cualquier otra hipótesis.