Un procedimiento médico de rutina terminó en una historia judicial de alto impacto en Italia. En 2006, una mujer de 47 años ingresó al Hospital de Volterra para una intervención ortopédica programada. Durante los estudios previos, una alteración en el recuento de glóbulos blancos derivó en la suspensión de la cirugía y en el envío de los análisis al Hospital Universitario de Pisa.

Tras la realización de biopsias de médula ósea e intestinal, los médicos diagnosticaron un linfoma no Hodgkin tipo MALT, una patología oncológica de crecimiento lento. Con ese diagnóstico, en 2007 la paciente inició un tratamiento prolongado que incluyó quimioterapia, corticoides y esteroides.

Durante casi cuatro años, la mujer atravesó terapias agresivas que le provocaron cansancio crónico, malestar persistente y limitaciones físicas. A los efectos corporales se sumaron consecuencias psicológicas y un fuerte impacto en su vida cotidiana. La paciente, que se desempeñaba como agente de seguros, debió reducir de manera drástica su actividad laboral y llegó a perder de forma temporal su carnet de conducir.

Ante el deterioro sostenido de su salud, intentó una resolución extrajudicial con el hospital, sin resultados. El caso llegó entonces a la Justicia. La institución sanitaria defendió su accionar y sostuvo que el cuadro clínico era complejo y que los tratamientos se habían aplicado según la información disponible en ese momento.

Sin embargo, un peritaje previo fue determinante. El informe concluyó que no existían pruebas médicas que respaldaran el diagnóstico de cáncer ni que justificaran la administración de terapias oncológicas durante un período tan prolongado. Además, señaló que los síntomas de la paciente no eran compatibles con la enfermedad diagnosticada.

La Corte de Apelación de Florencia revisó el expediente y dictó sentencia. El fallo reconoció un 60% de invalidez permanente y elevó la indemnización a más de 470.000 euros, por encima de lo establecido en primera instancia. La resolución contempló el daño físico y emocional, así como el perjuicio laboral y funcional sufrido a lo largo de los años.

La sentencia destacó la gravedad del error médico prolongado y el impacto que tuvo en la vida de la mujer, al considerar el tiempo en que vivió bajo la creencia de padecer una enfermedad oncológica grave y potencialmente mortal.