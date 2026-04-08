Una niña de 13 años permanece internada en grave estado tras haber sido baleada en la cabeza durante un tiroteo entre bandas narco en el partido bonaerense de La Matanza. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en una plaza ubicada en la intersección de Crovara y El Pindo, en Ciudad Evita.

Según fuentes policiales, la menor se encontraba jugando cuando quedó en medio de una ráfaga de disparos. Los investigadores sostienen que el ataque no estuvo dirigido contra la víctima, sino que habría sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos dedicados al narcomenudeo que disputan el control territorial en la zona de Puerta de Hierro.

Tras el episodio, la niña —identificada como Emilia— fue trasladada de urgencia a un centro de salud cercano, donde ingresó consciente y fue estabilizada. Luego, fue derivada a un hospital de mayor complejidad, donde continúa bajo atención médica.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, uno de los proyectiles habría impactado en la nuca de la menor mientras se encontraba a casi una cuadra del lugar donde se produjo la balacera. Hasta el momento no hay personas detenidas y la investigación se centra en identificar a los responsables mediante cámaras de seguridad y testimonios.

El episodio ocurrió en un contexto de reiterados hechos de violencia en la zona. A pocos metros del lugar, en junio del año pasado, un niño de 7 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento armado. También se registraron otros casos vinculados a disputas entre bandas.

Tras lo ocurrido, el sacerdote Nicolás Angelotti difundió un mensaje en el que describió el contexto social en el que se produjo el hecho. “En el mismo lugar donde se compartía la alegría, donde los chicos jugaban y celebraban la vida, el narcotráfico desató un tiroteo desenfrenado”, expresó.

En esa línea, advirtió sobre la reiteración de episodios violentos en el distrito y señaló que “no es un hecho aislado”, en referencia a otros ataques armados registrados en la zona.

Mientras avanza la investigación, la menor continúa internada y bajo seguimiento médico, en tanto las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del tiroteo y dar con los responsables.