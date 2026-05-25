El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, pronunció este 25 de Mayo una dura homilía en el Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde cuestionó con firmeza a la dirigencia política por la falta de diálogo y consensos, en presencia del presidente Javier Milei y su Gabinete.

“Nos faltan dirigentes que se animen al diálogo”, fue una de las frases más contundentes del mensaje, que resonó en un contexto de fuertes tensiones dentro del oficialismo. El prelado también advirtió sobre la necesidad de una clase política que “se ponga a la cabeza” y deje de lado las disputas de poder para priorizar a la sociedad.

Inspirado en un pasaje evangélico, García Cuerva evocó la historia de los hombres que rompieron el techo de una casa para acercar a un paralítico a Jesús, y utilizó esa imagen como metáfora de la realidad actual. “Dejaron de lado sus diferencias y se pusieron a su servicio; no se sirvieron de él”, remarcó, en lo que fue interpretado como una crítica directa a los conflictos internos de la política argentina.

El arzobispo también apuntó contra los “privilegios” y cuestionó el clima de agresividad en redes sociales, al referirse a los “haters” y la creciente intolerancia. En ese sentido, llamó a reconstruir el respeto y la convivencia democrática en todos los niveles de la sociedad.

El mensaje fue escuchado en primera fila por Milei, quien llegó minutos antes al templo tras caminar desde Casa Rosada, acompañado por sus principales funcionarios. El Gobierno buscó mostrar cohesión institucional con la presencia del Gabinete en pleno, en una jornada atravesada por gestos y lecturas políticas.

La homilía se dio en un escenario de extrema sensibilidad dentro de La Libertad Avanza, donde las diferencias internas y disputas de poder generan creciente expectativa sobre el rumbo del oficialismo. En ese contexto, las palabras de la Iglesia sumaron un nuevo elemento de presión sobre la dirigencia política en una fecha clave para el país.