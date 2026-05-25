Tony Jenzel Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, amplió este lunes su declaración ante la Justicia en la causa que investiga el brutal triple crimen de Florencio Varela y aseguró que no participó directamente de los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, el principal acusado declaró ante el juez Jorge Rodríguez y buscó despegarse de la autoría material de los homicidios ocurridos en septiembre de 2025. Según su versión, aquella noche fue enviado a la vivienda únicamente para “hacer presencia” y afirmó que se quedó dormido mientras se cometían los crímenes.

En su relato, sostuvo que fue despertado cerca de las 6 de la mañana por Matías Agustín Ozorio y otro presunto cómplice, quienes —según dijo— llegaron “empapados y con barro”. Además, declaró que ambos le entregaron un arma de fuego, municiones y 50 mil pesos para ocultarlos por orden de Miguel Ángel Villanueva Silva, otro de los sospechosos investigados en la causa.

“Pequeño J” también intentó minimizar su vínculo con el resto de los imputados, entre ellos Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero. Aseguró que apenas compartía “changas” ocasionales con algunos integrantes de la banda y negó haber tenido un rol central en la organización criminal.

Durante la audiencia, el acusado explicó además cómo fue su fuga tras el triple homicidio. Indicó que escapó del país cruzando la frontera con Bolivia antes de llegar a Perú, donde permaneció prófugo durante siete meses hasta ser capturado en la localidad de Pucusana mientras viajaba oculto dentro de un camión de carga. Luego fue extraditado a la Argentina.

Sobre el final de la declaración, Valverde Victoriano pidió disculpas a los familiares de las víctimas, aunque volvió a desligarse de la responsabilidad por los asesinatos. “Disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos”, expresó ante la Justicia.

La causa por el triple crimen de Florencio Varela es considerada una de las investigaciones criminales más impactantes de los últimos años. La Justicia federal acusa a “Pequeño J” de integrar una organización narco vinculada a los homicidios y enfrenta cargos que podrían derivar en prisión perpetua.