El precio internacional del petróleo registró este lunes una fuerte caída cercana al 6% en medio de la creciente expectativa por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita destrabar la crisis en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, descendió hasta ubicarse por debajo de los 98 dólares, mientras que el WTI también mostró una fuerte retracción. La baja se produjo luego de señales positivas surgidas de las negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington para avanzar hacia una reapertura parcial del estratégico paso marítimo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que las conversaciones con Irán avanzan de manera “constructiva”, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo. Desde Teherán también reconocieron progresos en las negociaciones, aunque evitaron confirmar un cierre inmediato del conflicto.

El mercado energético reaccionó rápidamente porque el estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petróleo y gas que se comercializa a nivel mundial. El bloqueo parcial de esa vía marítima había disparado los precios internacionales durante las últimas semanas y generado fuerte volatilidad financiera.

Además de la caída del petróleo, las principales bolsas del mundo operaron con subas impulsadas por la posibilidad de una desescalada en Medio Oriente. Los inversores interpretan que un eventual acuerdo podría estabilizar el suministro energético global y reducir el riesgo geopolítico en la región.

En la Argentina, la evolución del precio internacional del crudo es seguida de cerca por el impacto que puede tener sobre los combustibles. Analistas del sector energético sostienen que, si la tendencia bajista se consolida, podría moderarse la presión sobre futuras actualizaciones en los surtidores.